МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев 2022 года увеличился на пять процентов, к концу года страны могут превзойти рекорд прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства". Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

"За семь месяцев текущего года нам удалось увеличить взаимный товарооборот на пять процентов. Он уже превысил двадцать два миллиарда долларов. Рассчитываем, что к концу декабря – превзойдем исторический рекорд прошлого года, составивший тридцать восемь с половиной миллиардов. За этими цифрами стоит повышение производственных возможностей обеих стран, создание рабочих мест и рост доходов наших граждан", — сказал Мишустин.

По его словам, ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве станет лучшим ответом на недружественные шаги других стран.

Премьер подчеркнул, что Москва и Минск самостоятельно определяют вектор своего развития и уже выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.