США назвали условие для пересмотра санкционной политики против Венесуэлы
США заявили, что готовы пересмотреть санкции против Венесуэлы после конструктивных шагов Мадуро
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вашингтон не планирует менять свою санкционную политику в отношении Венесуэлы, если власти латиноамериканской стороны не предпримут "конструктивные шаги", заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
По ее словам, пока что курс США остается неизменным, Белый дом продолжит применять санкции против Венесуэлы и следить за их выполнением.
"Мы пересмотрим нашу санкционную политику в ответ на конструктивные шаги со стороны режима Мадуро", — передает заявление Уотсон агентство Bloomberg.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что администрация Байдена ведет переговоры с Каракасом по поводу смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти.