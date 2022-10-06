МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вашингтон не планирует менять свою санкционную политику в отношении Венесуэлы, если власти латиноамериканской стороны не предпримут "конструктивные шаги", заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Коллективный Запад не остановит экономику России, заявили в Венесуэле

По ее словам, пока что курс США остается неизменным, Белый дом продолжит применять санкции против Венесуэлы и следить за их выполнением.

"Мы пересмотрим нашу санкционную политику в ответ на конструктивные шаги со стороны режима Мадуро", — передает заявление Уотсон агентство Bloomberg.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что администрация Байдена ведет переговоры с Каракасом по поводу смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти.

Читайте также: Путин осудил санкции против Венесуэлы