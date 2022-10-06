МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак призвал оценить содержание нового пакета европейских санкций с юридической точки зрения, прежде чем говорить о сроках введения ответных мер. "Крестовый поход Европы": чем ответит Россия на восьмой пакет санкций

"Мы должны увидеть бумагу сначала, что там написано, юридически ее оценить", — отметил он, отвечая на вопрос о том, как и когда Россия будет отвечать на санкции ЕС.

Евросоюз в четверг принял восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе ограничение цен на российскую нефть, транспортируемую по морю. Кроме того, с 5 декабря вступит в силу запрет на импорт российской сырой нефти по морю.

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