МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запад намерен идти против России до конца и вводить новые бессмысленные ограничения, последствия от неизбирательных санкций затронут все страны, без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят на разных уголках планеты, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций

"Иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против неё всё новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, всё же максимально подорвать экономику России. Разлёт осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия — по всем странам мира и ни в чём не повинным людям. Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты", — написал Медведев.

Он также отметил высокие темпы инфляции в европейских странах, в частности, в тех, которые являются "самыми отмороженными врагами России". Также Медведев отметил и энергетические проблемы Европы, из-за которых не получается ввести ограничения по газу. "Параллельно европейские скудоумные чинуши умоляют своих граждан экономить энергию. А чтобы лучше их простимулировать, готовы переложить на пользователей растущие расходы и даже сажать их в тюрьму, как в некогда благополучной Швейцарии", — добавил Медведев.

Сама же Россия уже адаптировалась к санкциям, чего не могут понять западные политики. "В общем, "порвать в клочья" нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития", — добавил он.

"К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", — также отметил он.

Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.