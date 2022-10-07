МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза получили разрешение от Еврокомиссии на разморозку активов российского бизнеса, пишет РБК со ссылкой на публикацию в официальном журнале ЕС. Аналитик рассказал, по кому сильнее всего ударят новые европейские санкции

В решениях европейского объединения по восьмому пакету антироссийских санкций отмечается, что размораживать активы смогут министерства финансов, регуляторы стран ЕС. Они могут предоставлять "средства и экономические ресурсы" российскому Национальному расчетному депозитарию (НРД). Но для этого необходимо выполнить условия, "которые компетентные органы сочтут целесообразными".

Особо отмечается, что это позволит снять заморозку активов строго для завершения финансовых операций, контрактов и других обязательств сторон, заключенных до 3 июня текущего 2022 года.

В документе был разъяснен порядок вывода активов из-под заморозки. Для этого страна-член ЕС должна сообщить о намерении другие государства-члены, а также Еврокомиссию о любом разрешении, "предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения", — подчеркивается в сообщении.

Ранее страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций в отношении России. Новый блок вводит секторальные и персональные ограничения. Был расширен список персональных санкций для граждан РФ. Введен запрет на транспортировку нефти в третьи страны морским путем в случае, если цена на энергоноситель выше еще не назначенного лимита. Последний лимит введут с декабря текущего года для нефти и для нефтепродуктов — с февраля следующего 2023 года.

Восьмым пакетом также был введен запрет на ввоз в страны Европы готовой продукции из стали, техники и транспорта, готовой химической продукции и материалов для производства ювелирных изделий не из золота. В Россию запрещено поставлять электронные компоненты для создания оружия, а также детали для изделий, используемых в авиационной отрасли. Запрещено оказание консалтинговых, юридических и информационных услуг бизнесу в России. Для россиян теперь запрещено открывать криптовалютные онлайн-кошельки.