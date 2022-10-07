МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне августа. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 250 тысяч.

Ведомство при этом сохранило оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в августе на уровне 315 тысяч.

Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране за сентябрь выросла на 0,1 доллара в месячном выражении и составила 32,46 доллара, а в годовом выражении рост составил 5%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.