БЕРЛИН, 7 окт — ПРАЙМ. Ритейлеры в Германии чувствуют сокращение розничного товарооборота, следует из опубликованного в пятницу пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Швейцарии изменили работу крематория ради экономии газа

По данным Destatis, полученным в результате опроса представителей розничной торговли, в августе продажи упали на 1,3% по сравнению с июлем. По сравнению с августом прошлого года падение составило 4,3%.

Розничные продажи продуктов питания сократились на 1,7% по сравнению с июлем и на 3,1% в сравнении с предыдущим годом. Согласно Destatis, это самый низкий уровень продаж с января 2017 года.

По данным ведомства, падение наблюдается и в сегменте интернета, где продажи в августе упали на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,1% за прошедший год.