МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу заявил, что центральный банк США должен продолжить свои усилия по возвращению инфляции к целевому уровню и ребалансировке экономической активности с приданием ей большей устойчивости. При этом он предупредил, что уровень безработицы, скорее всего, будет расти во время этого процесса. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на следующей неделе

"Нужно продолжить повышать ставки и, по сути, поднять их выше того уровня, на котором находится инфляция, — сказал Уильямс. — Это поможет ограничить спрос и предложение таким образом, чтобы темпы роста цен быстро снизились".

Уильямс, который также является заместителем председателя Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, выступил на фоне выхода данных по рынку труда, которые показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре выросло на 263 000 после роста на 315 000 в августе, а уровень безработицы упал до 3,5% с 3,7%.

Отчет по занятости является аргументом в пользу дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, позволяя ФРС сохранить курс на повышение ставок на 75 базисных пунктов с текущего диапазона 3,00%-3,25% в рамках заседания, намеченного на 1-2 ноября.

В начале года целевой диапазон ставок по федеральным фондам находился около нулевой отметки. Руководители центробанка прогнозируют дальнейшие повышения ставок, которые доведут их примерно до 4,6% к следующему году.

Уильямс сообщил, что экономика США обладает "очень сильным рынком труда, что является позитивным фактором, если не учитывать очень высокую инфляцию", с которой центробанк борется путем повышения ставок. Он добавил, что со временем, "вероятно, рынок труда может быть не таким сильным в плане роста числа рабочих мест, который мы наблюдаем сейчас".

Он добавил, что имеет место замедление экономики, и оно особенно явно отражается на рынке жилья. При этом представитель ФРС не ожидает глубокого экономического спада, которого опасаются многие участники финансового рынка.

"Я ожидаю положительного роста (экономики) в следующем году", и "думаю, что уровень безработицы несколько снизится, однако, что более важно, я ожидаю довольно существенного замедления инфляции в следующем году", отметил Уильямс.

НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

Уильямс выступил с речью в конце недели, насыщенной заявлениями его коллег по центральному банку. В понедельник он заявлял, что ФРС нужно пройти еще некоторый путь в плане повышения ставок, чтобы обуздать высокую инфляцию.

Президент ФРС-Нью-Йорк отметил некоторые признаки возможного замедления общей инфляции на фоне частичного разрешения трудностей, вызванных пандемией коронавируса. При этом ценовое давление по-прежнему является проблемой, и для возвращения инфляции к целевому уровню 2% потребуются годы, сказал он.

Между тем другие руководители ФРС сделали жесткие комментарии в отношении денежно-кредитной политики. Некоторые из них заявляли, что нестабильность на финансовых рынках не помешает ФРС принять меры для ослабления инфляции, которая более чем в три раза превышает целевой уровень, исходя из предпочитаемого центробанком индикатора.

"В последнее время я читал рассуждения о том, что опасения относительно финансовой стабильности могут заставить Комитет по операциям на открытом рынке замедлить темпы повышения ставок или вовсе приостановить их раньше, чем ожидалось, — заявил в четверг один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер. — Позвольте мне прояснить, что я не считаю это очень вероятным вариантом развития событий".

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в четверг сообщил, что не видит признаков ощутимого снижения инфляции и не может уверенно говорить о паузе в повышении процентных ставок, пока темпы роста цен не замедлятся в достаточной степени.