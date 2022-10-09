ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — ПРАЙМ. Цены на покупку жилья и его аренду в Эстонии выросли больше всего среди стран Европейского Союза за последние 12 лет, пишет портал Delfi. СМИ: французские заправочные станции испытывают недостаток топлива

"С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на жилье в Эстонии выросли на 196%, а арендная плата — на 214%. По арендным ценам Эстония на 75% опережает Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139%", — говорится в сообщении.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2022 года арендная плата в Европейском союзе выросла в среднем на 18%, а цена на покупку жилья — на 48%. Самое большое снижение цен на покупку жилья за последние 12 лет произошло в Греции, где цены упали на 24%, за ней следует Италия — снижение на 8%.

С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на аренду также больше всего упали в Греции — на 24%, за ней следует Кипр — там цены упали на 0,2%.