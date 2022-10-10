МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Агрессивный курс Федеральной резервной системы США (ФРС) ведет мир к глобальной рецессии, пишет немецкий портал DWN. "Столкнет экономику США с обрыва": экс-министр осудил работу Байдена

В отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорится о большом ущербе, который может нанести ФРС США мировой экономике своими попытками борьбы с инфляцией в стране. Такие последствия могут навредить экономике всего мира больше, чем мировой финансовый кризис 2008 года, а также пандемия Covid-19 в 2020 году.

В публикации немецкого портала говорится о недавнем решении ФРС США повысить в третий раз подряд ключевую процентную ставку до 3,25 процента. "Это является самым высоким уровнем со временем кризиса", — подчеркивает издание.

В публикации приводятся слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, который заявляет об "идеальном шторме из-за стагфляции и глобальной рецессии".

В DWN указали, что к числу критиков ФРС США присоединились ООН и МВФ. Эти международные организации также предупредили о грядущем спаде в мировой экономике, который спровоцировала своим действиями Федеральная резервная система.