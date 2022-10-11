МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз, введя санкции, ограничил примерно треть своего экспорта в Россию, сообщается в материалах Еврокомиссии (ЕК). Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции

"Что касается экспорта, то общая оценочная стоимость экспортных ограничений на товары и технологии на сегодняшний день составляет 29,9 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

Как отмечается, это эквивалентно 33,5 процента поставок, которые осуществлялись до начала спецоперации на Украине.

Что касается импорта, ограничения затронули почти 60 процентов поставок в ЕС из России на 9,9 миллиарда евро. Экспорт услуг сократился на 14,6 процента или три миллиарда евро.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергокризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

6 октября ЕС принял очередной — восьмой — пакет санкций, который предполагает в том числе ограничение цен на российскую нефть, поставляемую в треть страны по морю.