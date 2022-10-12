АСТАНА, 12 окт — ПРАЙМ. Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики. В Казахстане открылись более двух тысяч компаний с российским участием

"Соответствующая работа проведена с заинтересованными министерствами и ведомствами двух стран, отвечающих за реализацию порядка въезда и выезда граждан. Как известно, в настоящее время основные вопросы в этой сфере урегулированы", — говорится в ответе пресс-службы МИД на официальный запрос РИА Новости.

При этом поясняется, что работа "в данном направлении продолжается".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между Казахстаном и Россией носит стратегический характер, подразумевающий постоянные многоуровневые переговоры, в рамках которых согласовываются различные вопросы, в том числе текущие проблемы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В МВД республики 4 октября пояснили, что с 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали из страны 147 тысяч.