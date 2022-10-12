МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Французские читатели газеты Le Figaro на сайте издания ведут активное обсуждение планов лидеров стран "большой семерки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина". Авторы статьи сконцентрировали свое внимание на вопросе того, что единственным пунктом встречи G7 стало осуждение РФ. Глупо и безответственно: в Германии раскрыли планы Запада разорить Россию

Один из читателей издания указал на то, что власти в Киеве долгие восемь лет "терроризируют" жителей Донбасса, и, если следовать политике "большой семерки", давно бы пора предъявить соответствующие обвинения президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мне интересно, "взыскали" ли члены G7 все полагающееся по счетам с США", — пишет один из юзеров и напоминает, что именно американские войска напали на Ирак и разбомбили страну в пух и прах под предлогом того, что на ее территории якобы скрывали химическое оружие и другие средства массового поражения, запрещенные конвенцией ООН. Позднее выяснилось, что этот повод оказался враньем, пишет читатель, однако не было объявлено, что хотя бы кто-то из принимающих решения по бомбардировкам "заплатил по счетам".

Другой читатель предлагает вспомнить о бомбежках Североатлантического альянса (НАТО) Сербии в 1999 году. "Целью войны альянса было заставить Сербию признать отделение Косово", — добавил другой пользователь.

У еще одного читателя складывается мнение, что страны "большой семерки" страдают манией величия. В конечном итоге они забывают о том, что G7 — только лишь самопровозглашенный "клуб". Они считают себя повелителями всей планеты, "как в старые добрые колониальные времена".

"Но разве мы уже не можем работать на мир, а не на эскалацию?" — ставит вопрос еще один читатель сайта французского издания.

"Лидеры G7 не хотели ничего говорить когда был конфликт в Африке, Ираке, Сирии, Афганистане, Палестине", — резюмирует еще один разгневанный читатель.

Представители стран "большой семерки" заявили, что намерены "взыскать по счетам с Путина" после ударов по инфраструктуре Украины. Лидеры G7 осудили "российскую стратегию умышленной эскалации, включая частичную мобилизацию резервистов".