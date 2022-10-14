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2022
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Финляндия столкнулись с рекордным ростом цен на продукты
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Рост цен на продовольствие в Финляндии достиг самых высоких темпов за это тысячелетие, сообщило статистическое ведомство страны. Как отмечается, инфляция в североевропейском... ПРАЙМ, 14.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, финляндия, рост цен, потребительский рынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в Финляндии достиг самых высоких темпов за это тысячелетие, сообщило статистическое ведомство страны.
Как отмечается, инфляция в североевропейском государстве в сентябре ускорилась с 7,6 до 8,1 процента. Вклад в эту динамику внесли цены на топливо, электроэнергию и рост ставок по ипотечным кредитам.
При этом продукты подорожали на 14,7 процента в годовом выражении. Сильнее всего выросли цены на следующие продукты:
- мука (на 46%),
- яйца (на 35%),
- кофе(на 30%).
В последний раз столь высокие темпы продовольственной инфляции отмечались в конце 2008 года – 11, 3 процента, отметили эксперты.