МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в Финляндии достиг самых высоких темпов за это тысячелетие, сообщило статистическое ведомство страны. Французский профсоюз отказался от сделки с TotalEnergies

Как отмечается, инфляция в североевропейском государстве в сентябре ускорилась с 7,6 до 8,1 процента. Вклад в эту динамику внесли цены на топливо, электроэнергию и рост ставок по ипотечным кредитам.

При этом продукты подорожали на 14,7 процента в годовом выражении. Сильнее всего выросли цены на следующие продукты:

мука (на 46%),

яйца (на 35%),

кофе(на 30%).

В последний раз столь высокие темпы продовольственной инфляции отмечались в конце 2008 года – 11, 3 процента, отметили эксперты.