БРЮССЕЛЬ, 16 окт — ПРАЙМ. В бельгийской столице в воскресенье днем прошла манифестация тех, кто недоволен — в том числе высокой инфляцией и ростом цен на энергию, сообщают бельгийские СМИ. В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

"Около 2000 человек (по данным полиции) и 4000 человек (по информации организаторов) собрались в это воскресенье днем ​​в центре Брюсселя на демонстрацию "День справедливости", — говорится в заметке телерадиокомпании RTBF.

В основном это жители, которые уже выступали против мер, введённых в ответ на пандемию коронавируса, но их недовольство этим уже не ограничивается, отмечается в ней.

"Инфляция и цены на энергоносители также вызывают их озабоченность… Все особенно возмущены политиками, но также СМИ", — говорится в сообщении RTBF.

"Гнев и непонимание протестующих по поводу пандемии коронавируса, мер, прививок, масок и COVID-сертификатов все еще сильны, но подъем инфляции и, по всей видимости, неконтролируемые цены на энергоносители также вывели на улицы множество демонстрантов", — отмечается в заметке Le Soir.

Об инцидентах во время акции протеста не сообщалось. Однако петарды были слышны регулярно, говорится в заметке Le Soir.