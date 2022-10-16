ПРАГА, 16 окт — ПРАЙМ. Чешское правительство не планирует повышать налоги для физических лиц и предпринимателей в связи с нынешним энергетическим кризисом, заявил в воскресенье премьер Петр Фиала, выступая по телеканалу Nova. В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

"Мы (правительство) не будем повышать налоги на физических лиц и предпринимателей. Не будем и точка", – сказал премьер, добавив при этом, что может быть введен временный налог на сверхдоходы компаний, задействованных в энергетическом секторе.

Фиала напомнил о недавнем решении правительства ввести потолок цен на газ и электроэнергию для граждан и индивидуальных предпринимателей. При этом премьер также назвал стоимость газа и электричества для его семьи.

"Наша семья платит ежемесячно за электричество 2,8 тысячи крон (около 120 долларов), а за газ – более 10 тысяч крон (около 415 долларов). При этом цена на газ в этом году для нас поднялась в несколько раз. В целом наша семья стремится экономить. Не потому, что мы не могли бы это (такие расходы) себе позволить. Делаем это, в том числе, и из-за соседей и фирм", — сказал Фиала.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.