МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Никакой новации в расширенном списке канадских санкций нет, людям, попавшим в санкционный список, этот факт не доставит дискомфорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Канада расширила антироссийские санкции

"…Никакой новации здесь нет, убежден, что для большинства упомянутых здесь людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят", — сказал Песков журналистам, комментируя новые санкции Канады против ряда россиян.

Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрий Губерниев. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора Первого канала телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева. Также в список новых санкций попали политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов, автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и колумнист сайта РИА Новости Виктория Никифорова.