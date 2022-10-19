МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Экономические беды Европы только начинаются, а львиную долю ущерба Старый Свет нанес себе сам, пишет обозреватель Spiked Ральф Шелльхаммер. Приверженность зеленой идеологии и деиндустриализация привели к невиданному экономическому спаду, который будет только усиливаться, констатирует он. В Китае "потеряли дар речи" после слов Бербок о российских энергоресурсах

Обозреватель считает, что слишком многие в Евросоюзе цепляются за идею о том, что нынешние глобальные потрясения — не более, чем временное состояние и что не за горами возврат к миру 90-х.

"Этим заблуждением страдают не только европейские дипломаты. Многие ведущие экономисты до сих пор наивно верят в то, что текущий экономический кризис — это всего лишь "фаза цикла деловой активности", которая усугубляется внешними потрясениями в виде COVID и ситуации вокруг Украины", — отметил он.

Даже во времена глубокой рецессии и депрессии двадцатого века европейцы могли рассчитывать на активность предпринимателей и обширные интеллектуальные ресурсы, что и обеспечивало им успешное восстановление после экономического спада и разрухи в результате мировых войн. Но все это пришло в упадок, уступив место пустым обещаниям зеленой идеологии, пишет Шелльхаммер.

Особенно неприятен тот факт, что Европа сама сделала себе харакири, продолжает он. Когда-то в ЕС было предостаточно собственного природного газа, но в период с 2011 по 2021 год его добыча сократилась вдвое, отмечается в материале. Раньше Германия производила достаточное количество электроэнергии с помощью АЭС, пока не решила с ними покончить. Автор напомнил, что до недавнего времени эта страна была центром экономической мощи, однако по мере роста популярности Греты Тунберг накапливались и антиэнергетические настроения, подрывающие промышленную базу Европы.

"Германии потребовалось 15 лет, чтобы построить один аэропорт. Процесс получения разрешений на расширение гидроэлектростанций в Австрии занял 10 лет. И не похоже, что европейские правительства когда-либо поддержат добычу топлива методом гидравлического разрыва пластов пласта или ГМО-исследования. Вот вам и рецепт деиндустриализации", — отметил обозреватель Spiked.

Проблема, пишет Шелльхаммер, состоит в том, что европейские правительства пребывают в уверенности, что все проблемы можно решить за счет увеличения госрасходов. Но в условиях сокращения производства это приведет к бесконечному росту инфляции, избавиться от которой можно лишь посредством — опять же — увеличения государственных расходов. А элиты не горят желанием разорвать этот порочный круг.

А это означает только одно — экономические беды Европы только начинаются, подытожил обозреватель.

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