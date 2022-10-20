МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Некоторые европейцы, похоже, стали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США, и в условиях, когда конфликт на Украине поставил Европу на распутье, ЕС может либо продолжить следовать за США, либо вести объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза, пишет китайское издание Global Times. РБК: МВФ оценил потери Европы при прекращении поставок российского газа

Еврокомиссия во вторник предложила ряд мер, которые ЕС мог бы ввести в ответ на энергетический кризис, в том числе чтобы способствовать снижению цен на газ. Предлагается провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать страны ЕС.

Издание пишет, что по мере того, как Европа приближается к суровой зиме со стремительным ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и потенциальной рецессией, некоторые страны ЕС разделяют желание ввести ценовой порог на весь газ, а не только на небольшие объемы, все еще поступающие из России.

Германия, крупнейший покупатель газа в ЕС, и Нидерланды скептически относятся к ценовым ограничениям, опасаясь, что это может повысить спрос или затруднить европейским странам обеспечение поставок газа. На этом фоне, отметили в газете, последние усилия ЕС по борьбе с высокими ценами на энергоносители не привели к жесткому ограничению цен на газ, и предложение ЕС на самом деле показывает, что идея ценовой интервенции сталкивается с некоторыми серьезными препятствиями и трудностями.

Авторы статьи подчеркнули, что, если введение ограничений цен на газ приведет к полному прекращению поставок российского газа, ЕС может столкнуться с его дефицитом предстоящей зимой. По сути, недостаточное предложение является основной проблемой, стоящей перед блоком, и введение потолка цен не поможет снизить спрос, а лишь создаст риск сокращения поставок.

Это означает, указали в Global Times, что ЕС должен найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок, иначе спрос, превышающий предложение, может привести к росту цен.

Отмечается, что в условиях энергетического противостояния с Россией ЕС надеялся, что США могут стать его "спасителем", но оказалось, что сжиженный природный газ из США стоит гораздо дороже, чем российский трубопроводный газ.

Что еще хуже, отметили в издании, по мере приближения энергокризиса производственный сектор ЕС находится на пороге значительных изменений, и об этой тенденции свидетельствует ситуация на европейском автомобильном секторе. Газета приводит в пример доклад под названием Winter is Coming, подготовленный S&P Global Mobility, где говорится, что цепочки поставок автомобильной промышленности "могут столкнуться с сильным давлением" из-за резкого роста цен на энергию или даже отключения электричества.

"Учитывая стремительный рост цен на энергоносители в Европе… суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу того, что они не смогут поддерживать работу своих производственных линий", — приводит газета выдержки из документа.

Соответственно, чтобы снизить затраты на энергию, некоторые европейские автопроизводители выводят производственные линии за пределы региона, и одним из основных направлений являются США. Так, указывают авторы статьи, недавно несколько крупных европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, объявили о своих планах инвестировать больше в США.

"Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они явно стали жертвами глобальной стратегии США. Европа связана с США в вопросах безопасности и следует за США. Вашингтон выигрывает от этой ситуации, но Европа в результате сталкивается с трудностями в продвижении региональной интеграции. Европе также становится все труднее стать экономической державой наравне с США", — указали авторы статьи.

Отмечается, что "российско-украинский конфликт фактически поставил Европу на распутье, Европа может либо сохранить нынешний статус следования за США, либо осуществить объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать США извлечь выгоду из потерь ЕС".