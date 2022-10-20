МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp., приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре составила 272 миллиона долларов против 821 миллиона долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя. Alcoa сократит на треть мощность норвежского алюминиевого завода

Разводненная прибыль Alcoa в пересчете на акцию за девять месяцев составила 1,47 доллара против 4,32 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 11,1% — до 9,788 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистый убыток Alcoa составил 746 миллионов долларов, годом ранее чистая прибыль составляла 337 миллионов. Разводненный убыток на акцию составил 4,17 доллара против прибыли годом ранее в 1,76 доллара на акцию. Скорректированный убыток на акцию достиг 0,33 доллара при прогнозе прибыли в 1,19 доллара. Выручка компании сократилась год к году на 8,3% — до 2,851 миллиарда долларов, аналитики ждали 3,01 миллиарда.

Результаты за квартал учитывают расходы на реструктуризацию в 652 миллиона долларов, что в основном связано с пенсионными обязательствами, говорится в релизе.

Глава компании Рой Харви (Roy Harvey) отметил, что текущий квартал был сложным из-за низких цен, а также высоких затрат на энергию и сырье. Компания приняла меры для смягчения влияния от высоких цен на энергию в Европе: на треть была снижена мощность производства завода Lista в Норвегии, суточная производительность на San Ciprián в Испании также сокращена для уменьшения потребления природного газа.

На предторгах акции компании дешевеют на 8,9%.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.