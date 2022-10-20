МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Введенные западными недружественными странами санкции против России не смогли нанести ей ущерба, а ударили по ним самим, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин заявил о важности перехода на расчеты в нацвалютах

"Вводя всё новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, если хотите запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура", — сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Сделано в России".

Премьер отметил, что оппонентов России не остановило даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны.

"Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен. Дорожающими газом и электроэнергией, бензином, хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося "зелеными" технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии", — резюмировал Мишустин.