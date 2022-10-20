МИНСК, 20 окт — ПРАЙМ. Запрет на повышение цен в Белоруссии будет действовать до вступления в силу новых правил, о полной заморозке цен речь не идет, заявил президент республики Александр Лукашенко. Белоруссия исполнила обязательства перед Всемирным банком по займам

"Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства", — передает его слова государственное агентство Белта.

"Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло", — подчеркнул президент.

В начале октября Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в Белоруссии. Документ направлен на быстрое и жесткое реагирование на ситуацию, возникшую на потребительском рынке и защиту интересов граждан и организаций Белоруссии. Директива предполагает запрет на дальнейшее повышение цен, установление эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами.