МИНСК, 20 окт — ПРАЙМ. Запрет на повышение цен в Белоруссии будет действовать до вступления в силу новых правил, о полной заморозке цен речь не идет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

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"Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства", — передает его слова государственное агентство Белта.

"Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло", — подчеркнул президент.

В начале октября Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в Белоруссии. Документ направлен на быстрое и жесткое реагирование на ситуацию, возникшую на потребительском рынке и защиту интересов граждан и организаций Белоруссии. Директива предполагает запрет на дальнейшее повышение цен, установление эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами.