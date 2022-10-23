МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бывший британский премьер-министр Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы правительства, сообщил телеканал Sky News. Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщила Telegraph

"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство", — отмечается в сообщении телеканала.