МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. США могут ввести экспортные ограничения в отношении крупного китайского производителя чипов — Naura Technology Group, американские чиновники уже ведут переговоры с представителями компании из КНР по поводу возможных мер, причина — попадание "дочки" Naura в вашингтонский список наблюдения за торговыми партнерами, передает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. США не выдали визы российской делегации на конференцию МАГАТЭ

"Правительственные чиновники Соединенных Штатов начали переговоры с ведущим китайским поставщиком оборудования для производства полупроводников о последних ограничениях Вашингтона на экспорт высоких технологий", — сказали газете источники, уточнив, что речь о Naura Technology Group.

Переговоры состоялись через несколько недель после того, как "дочка" Naura была добавлена в UVL — список непроверенных импортеров, составляемых минторгом США. Согласно американскому законодательству, компании, попавшие в этот список и не предоставившие данные в американское Бюро промышленности и безопасности при Минторге США, могут быть добавлены в так называемый торговый "черный список" США — Entity List. Компании в нем не могут использовать технологии, компоненты и детали, произведенные в США, без специальной лицензии.

Встреча же, указывают в газете, поможет предоставить необходимые данные американскому бюро и, как надеется компания, добиться исключения "дочки" из этих списков, и, как следствие, предотвратить возможные ограничения. Ранее Naura, пишут в газете, предоставила некорректные данные в UVL, сообщив, что выручка от бизнеса "дочки" составляла всего 0,5% (меньше, чем на самом деле) в общей выручке компании. Если встреча американских чиновников с Naura официально подтвердится, то это станет сигналом, что компании отрасли полупроводников в КНР готовы соблюдать все правила США, чтобы избежать ограничений, уточняют в газете.

Ранее по аналогичной схеме — соблюдения процедуры проверки — прошли ряд других фирм, например, технологическая компания WuXi Biologics. Она сообщала, что ее дочка была исключена из UVL после соответствующей проверки со стороны США. Naura же, пишет South China Morning Post, попросила своих американских сотрудников в Китае прекратить работу над рядом проектов — шаг был принят после того, как бюро Минторга США уведомило об ограничениях для американских лиц в участии в проектах по производству полупроводников в Китае, не имеющих соответствующую лицензию.

Это не единственные компании в Китае, пишет газета, опасающиеся ограничений со стороны США — так, недавно ведущий производитель чипов в КНР Yangtze Memory Technologies Co также опубликовал заявление, в котором выразил готовность соблюдать необходимые торговые правила по всему миру — в газете это связывают с возможными мерами со стороны американских властей.