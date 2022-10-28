МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане, по итогам мероприятия планируется подписание ряда международных соглашений и документов. Мишустин заявил, что инвесторы заинтересованы в российских активах

Предстоящее заседание Совета глав правительств станет 80-м с начала работы СНГ с 8 декабря 1991 года и вторым в 2022 году, когда в содружестве председательствует Казахстан.

Как сообщала пресс-служба российского кабмина, главы правительств обсудят широкий круг вопросов развития взаимодействия в рамках СНГ. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением российской внешней политики. Развиваются экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, растет взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, инноваций, рациональном использовании природных ресурсов.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глава государств СНГ, который проходил в Астане 17 октября, экономические обмены со странами содружества в последнее время последовательно расширяются. В прошлом году, несмотря на санкции, товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30%, достигнув 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года этот показатель вырос еще 7%.

Путин также указывал на необходимость более энергичного перехода на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. По его словам, это будет способствовать укреплению финансового суверенитета стран, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной экономической интеграции.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДИЧЕСТВО

Члены Совета глав правительств СНГ в Астане намерены утвердить Концепцию научно-технического и технологического сотрудничества, а также План мероприятий по ее реализации. Документы призваны способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в сфере инновационных исследований. Будут рассмотрены и вопросы формирования цифровой трансформации отраслей химического комплекса.

На заседании также предусматривается принятие Межгосударственной радионавигационной программы на 2023-2026 годы. Она нацелена на повышение безопасности движения транспорта, перевозок пассажиров и опасных грузов, сокращение времени прибытия бригад скорой и экстренной помощи, улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий для эффективной борьбы с преступностью и терроризмом.

Участники встречи планируют подписание Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

Будет рассмотрен и план совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Он рассчитан на 2022-2026 годы и включает комплекс мер в сферах сельского хозяйства, производства пищевой промышленности и экологической безопасности.

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На заседании в Астане не будет забыто и гуманитарное сотрудничество. Главы правительств планируют подписать План приоритетных мероприятий в этой сфере на 2023-2024 годы. Документ предусматривает координацию многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, спорта, здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.

В развитие межкультурного диалога будет одобрен План проведения в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. Мероприятия в его рамках будут направлены на повышение квалификации педагогических кадров в области русского языка, поддержку одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечение граждан СНГ на обучение в российских университетах, развитие библиотечного дела и книгоиздания.

Члены совета заслушают доклад министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука о подготовке к проведению в 2023 году в республике вторых Игр стран СНГ. Также будут приняты решения по финансово-бюджетной деятельности СНГ, в том числе в части финансирования в 2023 году Объединенной системы противовоздушной обороны и межгоспрограммы повышения качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей.