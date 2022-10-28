МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Доверие потребителей к экономике Германии выросло по состоянию на ноябрь

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,8%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 1,2%. В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,3%.

При этом оценка роста экономики страны во втором квартале была понижена до 1,7% с прежних 1,8%, а оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок — до 1,6% с 1,7%.