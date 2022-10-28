Инфляция во Франции ускорилась в октябре до 6,2 процента, обновив июльский максимум
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Инфляция во Франции ускорилась в октябре до 6,2 процента, обновив июльский максимум в 6,1 процента, следует из данных Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
"После двух месяцев замедления, инфляция в октябре вновь начла расти. Цены на продовольствие поднялись на 6,2% в октябре", — говорится в отчете.
При этом в предыдущие два месяца показатель замедлялся и составлял в августе 5,9 процента, а в сентябре — 5,6 процента. В июле он находился на максимуме с 1985 года.
Как поясняется, ускорение инфляции связано с подорожанием топлива, продовольственного сырья, а также с ростом стоимости производства.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее выразил надежду на замедление роста цен в следующем году и снижение инфляции до пяти процентов.
При этом Insee прогнозирует ускорение инфляции в декабре до 6,6%, рост цен на энергоресурсы в 20,8%, на продовольствие — в 11,7%.
https://1prime.ru/world/20221028/838625078.html
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