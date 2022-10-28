МОСКВА, 28 окт —­ ПРАЙМ. Инфляция во Франции ускорилась в октябре до 6,2 процента, обновив июльский максимум в 6,1 процента, следует из данных Национального института статистики и экономических исследований (Insee). ВВП Франции вырос в третьем квартале

"После двух месяцев замедления, инфляция в октябре вновь начла расти. Цены на продовольствие поднялись на 6,2% в октябре", — говорится в отчете.

При этом в предыдущие два месяца показатель замедлялся и составлял в августе 5,9 процента, а в сентябре — 5,6 процента. В июле он находился на максимуме с 1985 года.

Как поясняется, ускорение инфляции связано с подорожанием топлива, продовольственного сырья, а также с ростом стоимости производства. Макрон призвал французов больше работать

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее выразил надежду на замедление роста цен в следующем году и снижение инфляции до пяти процентов.

При этом Insee прогнозирует ускорение инфляции в декабре до 6,6%, рост цен на энергоресурсы в 20,8%, на продовольствие — в 11,7%.