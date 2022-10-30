ПАРИЖ, 30 окт — ПРАЙМ. Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжелые последствия, заявила глава МИД страны Катрин Колонна. МИД России обвинил Киев в срыве "зерновой сделки"

"Приостановив свое участие в зерновом соглашении, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис… Она должна пересмотреть это решение, которое будет иметь тяжелые последствия", — написала Колонна в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в Париже также заявили, что обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований".

Ранее Минобороны сообщило, что Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром в субботу Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.

Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.