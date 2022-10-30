МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принимает активные меры, чтобы возобновить участие России в "продуктовой сделке", сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Франция призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке"

Как следует из заявления, Гутерреш проводит "интенсивные контакты", направленные не только на возвращение России к реализации сделки, но и на устранение барьеров для вывоза российской агропродукции и удобрений.

По словам Дюжаррика, Генсек ООН "глубоко обеспокоен" событиями, которые сейчас разворачиваются вокруг продовольственной инициативы, и даже отложил на день свою поездку на саммит Лиги арабских государств, чтобы заняться решением этой проблемы.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов. МИД России обвинил Киев в срыве "зерновой сделки"

В субботу 29 октября Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в "продуктовой сделке" в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в МИД, действие сделки приостанавливается на неопределенный срок.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию отменить свое решение. Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил что Вашингтон сожалеет о решении России выйти из "зерновой сделки" и призывает Москву вернуться к участию в ней.