БЕРЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Цены на газ в Европе выросли до 1386,5 доллара за тысячу кубометров

"Китай остается важным экономическим и торговым партнером для Германии и Европы даже в изменившихся обстоятельствах. Мы не хотим "отсоединения" от Китая. Но чего хочет Китай? Двухконтурная экономическая стратегия Китая направлена на укрепление внутреннего рынка и снижение зависимости от других стран. В своей речи в конце 2020 года президент Си Цзиньпин также говорил об использовании китайских технологий для "повышения зависимости международных производственных цепочек от Китая". Мы серьезно относимся к подобным заявлениям", — отметил канцлер.

По его словам, Германия будет сокращать одностороннюю зависимость в рамках диверсификации.

"Это требует чувства меры и прагматизма. Значительная часть торговли между Германией и Китаем касается товаров, у которых есть альтернативные источники поставок, им не грозит опасная монополия. Напротив, Китай, Германия и Европа выигрывают в равной степени. Однако там, где возникла рискованная зависимость — например, в случае с важным сырьем, некоторыми редкоземельными материалами или определенными технологиями будущего — наши компании сейчас справедливо расширяют свои цепочки поставок. Мы поддерживаем их в этом, например, через новые партнерства в области сырья", — пояснил Шольц.

Он добавил, что в Германии также проводят дифференциацию и в случае с китайскими инвестициями в страну — в зависимости от того, создает ли такая сделка рискованные зависимости или усиливает их.

"Именно этот стандарт был применен федеральным правительством в случае с миноритарным пакетом акций китайской судоходной компании Cosco в терминале порта Гамбурга. Благодаря четким условиям, полный контроль над терминалом остается за городом Гамбургом и портовой компанией. Диверсификация и укрепление собственной устойчивости вместо протекционизма и отступления на собственный рынок — такова наша позиция, как в Германии, так и в Европейском Союзе", — уточнил Шольц.

Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.