МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Четырнадцатый международный авиасалон Airshow China открывается во вторник в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун. В Китае вступит в силу требование о геопозиции опасных грузов с декабря

Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай, расположенном в южной провинции Гуандун. Ее тематика — военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В этом году выставка будет проходить с 8 по 13 ноября. Ожидается, что в выставке примут участие более 740 компаний из 43 стран и регионов.

Китай на предстоящей выставке впервые представит несколько новинок. В частности, как сообщало ранее государственное китайское издание Global Times, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит новую отечественную систему для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ ранее передавало, что впервые на авиасалоне будут представлены самолет-заправщик YU-20, многоцелевой истребитель J-16, а также высотный беспилотник с длительным временем полета GJ-2.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в понедельник сообщил, что компания надеется на новые договоренности с китайскими военными и промышленностью в рамках выставки.

"Уверен, что совместная работа с руководством Народно-освободительной армии Китая и китайских компаний на выставке принесут нам новые взаимовыгодные договоренности и позволят наметить перспективные сферы совместного сотрудничества в высокотехнологичных областях", — приводила слова Михеева пресс-служба спецэкспортера.

Он добавил, что на выставке в Чжухае будут продемонстрированы лучшие и новейшие разработки российских авиа- и вертолетостроителей, эффективные средства поражения, решения в области противовоздушной и противоракетной обороны.