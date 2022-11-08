МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Количество ресторанов и точек питания в Великобритании, приступающих к процедуре ликвидации, увеличилось почти вдвое за один квартал на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные британской Службы по делам о несостоятельности (Insolvency Service). Британия окажет финансовую помощь беднейшим странам Африки

"Количество ресторанов и точек питания, входящих в стадию ликвидации, выросло на национальном уровне на 46% за квартал до сентября 2022 года", — говорится в сообщении телеканала.

В июне таких заведений было 108, в то время как к концу августа эта цифра выросла до 158, передаёт Sky News.

Ранее совместное исследование нескольких объединений компаний гостинично-ресторанного бизнеса Великобритании показало, что 35% предприятий в секторе ожидают, что будут работать в убыток или станут нерентабельными к концу года из-за роста стоимости жизни. Вместе с этим 89% не чувствуют уверенности или имеют пессимистичный настрой по поводу того, что предоставляемая государством помощь поможет стабилизировать ситуацию в следующие шесть месяцев.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.