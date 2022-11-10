ПЕКИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая на специальном заседании в четверг обсудил борьбу с пандемией COVID-19 и меры дальнейшей оптимизации противоэпидемиологической работы в стране, указав на необходимость минимизировать влияние пандемии на социально-экономическое развитие страны, сообщает агентство Синьхуа. Китайский эксперт назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

Заседание прошло под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина.

Участники заседания подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему серьезная, а степень и масштабы распространения эпидемии могут еще больше расшириться из-за влияния мутаций вируса и климатических факторов зимнего сезона, поэтому следует сохранять стратегическую решимость и научную точность при выполнении работы по профилактике и борьбе с эпидемией.

ПК Политбюро подчеркнуло необходимость неуклонно придерживаться основной стратегии по предотвращению ввозных случаев заражения и скачка распространения коронавируса внутри страны.

"В соответствии с требованиями борьбы с эпидемией, стабилизации экономики и безопасного развития, необходимо эффективно координировать профилактику и борьбу с эпидемией и социально-экономическое развитие, обеспечивать защиту жизни и здоровья людей, минимизировать влияние пандемии на социально-экономическое развитие", — говорится в заявлении по итогам заседания.

Участники встречи указали, что необходимо принять более решительные меры для преодоления трудностей, скорейшего подавления распространение эпидемии и восстановления нормального производства и жизни. Необходимо повышать эффективность противоэпидемиологической работы, верно анализировать эпидемиологические риски, а также оптимизировать и корректировать мероприятия профилактики и контроля, принимать более точные меры в отношении карантина и перевозок, ПЦР-тестирования, перемещения людей, медицинского обслуживания, вакцинации и других аспектов профилактики и контроля за эпидемией, подчеркивается в заявлении.

Руководство Компартии указало на необходимость противодействовать безответственному отношению, формализму, бюрократии и подходу, когда одни и те же меры принимаются для различных ситуаций. Однако вместе с тем подчёркивается, что нельзя ослаблять необходимые противоэпидемиологические меры.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут зарыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям поставок по всему миру.

Ранее эксперт по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил государственному китайскому изданию Global Times, что власти в некоторых регионах Китая сделали борьбу с пандемией своим главным приоритетом, пренебрегая другими базовыми или неотложными потребностями населения, чем подвергли жизни людей опасности, и призвал это исправить.