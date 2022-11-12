МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico. "Рекордное повышение". Инфляция в Германии достигла своего пика

В материале говорится, что Париж заморозил планы по приему 3500 тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении, а также предложил другим странам поступить точно так же после того, как Рим отказался дать разрешение пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking.

Издание отмечает, что, пообещав защищать интересы Италии в Европе, премьер-министр Италии была поставлена в кране неприятное положение, которое грозит нанести ущерб интересам Рима и оставить ее в изоляции в Европе.

Politico отмечает, что Мелони шокировала "агрессивная реакция" французских властей, которая была абсолютно "непонятна и неоправданна". Она напомнила СМИ, что только в этом году Италия приняла 90 000 тысяч мигрантов.

Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. 7 ноября кораблю пришлось уйти от берегов Сицилии, получив отказ на прибытие в один из итальянских портов.