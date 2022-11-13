МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чтобы не испытывать напряжение перед каждыми выборами в США, Европе необходимо больше автономии от Вашингтона, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщает газета Le Parisien. СМИ: Европа "решительно выступила" против законодательных инициатив Байдена

При этом Колонна подчеркнула, что не призывает дистанцироваться от Соединенных Штатов, и вместе с тем она отметила, что Республиканская партия США показала на выборах не такие успешные результаты, как ожидалось, хотя пока подводить итоги американских выборов преждевременно.