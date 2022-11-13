Глава МИД Франции призвала Европу к автономии от США
Глава МИД Франции Колонна заявила, что Европе нужно больше автономии от США
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чтобы не испытывать напряжение перед каждыми выборами в США, Европе необходимо больше автономии от Вашингтона, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщает газета Le Parisien.
При этом Колонна подчеркнула, что не призывает дистанцироваться от Соединенных Штатов, и вместе с тем она отметила, что Республиканская партия США показала на выборах не такие успешные результаты, как ожидалось, хотя пока подводить итоги американских выборов преждевременно.
https://1prime.ru/world/20221113/838802857.html
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