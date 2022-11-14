МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Франция и Германия могут лишиться своего доминирующего положения в Евросоюзе в связи со стремлением США сместить центр геополитической тяжести на Польшу и Украину, пишет Guardian. Российское ядерное топливо стало яблоком раздора в Евросоюзе

В публикации отмечается: "Польша и Украина сегодня намного беднее Франции и Германии. Как они могут реально стать противодействующей силой в ЕС? Подобно многим послевоенным экономическим чудесам — таким, как в Южной Корее, Японии и Западной Германии, — это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка".

По данным Guardian, США уже "вкачивают деньги и технологии" в Восточную Европу, требуя взамен то, что Америке не могут предложить Париж и Берлин — "четкую позицию в отношениях с Китаем".

Издание обращает внимание на общие положения внешнеполитических стратегий Франции, Германии и России, утверждая, что "старая" Европа не намерена мириться с усилением влияния США на континенте.

"Франция и Германия в настоящее время поддерживают политику стратегической автономии для Европы, идею обороны и безопасности, которая однажды может привести к созданию армии ЕС. Россия выдвигала цель создания Евразийского Союза, простирающегося от Владивостока до Лиссабона. Что объединяет обе стратегии, так это отвращение к англосаксонскому доминированию в Европе", — заключают авторы Guardian.