ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии по результатам прошлого месяца прибавила 0,2 процентных пункта и достигла 8,3 процента из-за серьезного подорожания электроэнергии и ипотечных кредитов, сообщило финское статистическое управление. Лагард: ЕЦБ ужесточит монетарную политику в случае укоренения инфляции

Так, электричество выросло в цене на 41 процент в годовом выражении. При этом значительно подорожали такие виды топлива, как легкий мазут (на 69 процентов), дизель (33 процента) и бензин (15 процентов).

Ставки по ипотеке поднялись на 67 процентов по сравнению с октябрем прошлого года, а по потребкредитам — на 24 процента, отмечается в материалах. Кроме того, стали дороже внутренние и международные перелеты — на 14,7 и 23,9 процента соответственно.

Цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 15,7 процента в годовом выражении, при этом мука, крупы, мясо, рыба, яйца, кофе и молочные продукты подорожали более чем на 20 процентов.

По словам представителя ведомства Кристины Ниеминен, такая динамика связана в том числе с повышениями ключевой ставки ЕЦБ. При этом проценты по кредитам остаются достаточно низкими по сравнению с рекордными уровнями в 1980-х годах, считает она.