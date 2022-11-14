2022-11-14T12:44:04+03:00
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В МИД назвали исключение России из G20 невозможным
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Убрать Россию из состава G20 невозможно, призыв Киева к этому — "политические упражнения", заявил замминистра иностранных дел страны Александр Грушко. "Это невозможно. Это такие... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, россия, украина, g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Убрать Россию из состава G20 невозможно, призыв Киева к этому — "политические упражнения", заявил замминистра иностранных дел страны Александр Грушко.
"Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнеры", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект заявления об обращении к "Большой двадцатке" с просьбой лишить Россию статуса члена группы.