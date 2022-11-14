МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Убрать Россию из состава G20 невозможно, призыв Киева к этому — "политические упражнения", заявил замминистра иностранных дел страны Александр Грушко. "А почему не с Земли?": в СФ ответили на идею Киева исключить Россию из G20

"Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнеры", — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду внесли проект заявления об обращении к "Большой двадцатке" с просьбой лишить Россию статуса члена группы.