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Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале
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ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в третьем квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 15.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, ввп, еврозона, евростат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в третьем квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели полностью совпали с первой оценкой Евростата. А в предшествовавшем квартале рост экономики составлял 4,3% в годовом выражении и 0,8% в квартальном.
Кроме того, в первом квартале этого года ВВП ЕС увеличился на 5,5% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, а еврозоны — на 5,4% и 0,5% соответственно.
За прошлый год ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.