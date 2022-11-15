МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в третьем квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Дефицит торгового баланса еврозоны снизился до 34,4 миллиарда евро

Показатели полностью совпали с первой оценкой Евростата. А в предшествовавшем квартале рост экономики составлял 4,3% в годовом выражении и 0,8% в квартальном.

Кроме того, в первом квартале этого года ВВП ЕС увеличился на 5,5% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, а еврозоны — на 5,4% и 0,5% соответственно.

За прошлый год ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.