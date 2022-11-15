МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Выплаты Великобритании по процентам госдолга в 2022 году составили на 22 миллиарда фунтов больше, чем за аналогичный период в прошлом году, это больше, чем весь бюджет министерства внутренних дел, заявил во вторник министр финансов Джереми Хант. В Британии хотят ограничить премиальные выплаты банкирам из-за инфляции

"В настоящий момент мы потратили на проценты по долгу на 22 миллиарда фунтов больше с начала года, чем за аналогичный период в прошлом году. Это больше, чем весь бюджет министерства внутренних дел,", — сказал он, отвечая на вопросы в британском парламенте.

Трансляция велась на сайте парламента.

Сумма государственного долга Великобритании составляет около 98% от ВВП страны, добавил Хант.

Банк Англии ранее сообщал, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.