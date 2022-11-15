В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга
Британия за год увеличила расходы на выплату процентов по госдолгу на 22 миллиарда фунтов
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Выплаты Великобритании по процентам госдолга в 2022 году составили на 22 миллиарда фунтов больше, чем за аналогичный период в прошлом году, это больше, чем весь бюджет министерства внутренних дел, заявил во вторник министр финансов Джереми Хант.
"В настоящий момент мы потратили на проценты по долгу на 22 миллиарда фунтов больше с начала года, чем за аналогичный период в прошлом году. Это больше, чем весь бюджет министерства внутренних дел,", — сказал он, отвечая на вопросы в британском парламенте.
Трансляция велась на сайте парламента.
Сумма государственного долга Великобритании составляет около 98% от ВВП страны, добавил Хант.
Банк Англии ранее сообщал, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.
https://1prime.ru/world/20221115/838834013.html
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