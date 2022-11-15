Медведев назвал резолюцию ООН о репарациях Украине беззаконным решением
Зампред Совбеза Медведев назвал резолюцию ООН о репарациях Украине беззаконным решением
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Резолюция ООН о репарациях Украине является беззаконным решением, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день", — написал он в Telegram-канале.
Ранее в понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, который, однако, не является юридически обязывающим документом. Во вторник, 15 ноября, в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/world/20221115/838834348.html
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