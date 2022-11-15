МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Резолюция ООН о репарациях Украине является беззаконным решением, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев допустил изъятие средств иностранных инвесторов в России

"В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день", — написал он в Telegram-канале.

Ранее в понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, который, однако, не является юридически обязывающим документом. Во вторник, 15 ноября, в ряде регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.