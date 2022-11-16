МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Дефицит продовольствия и голод, который по прогнозам к 2030 году охватит 8% населения Земли, не коснется России за счет ее самообеспеченности всеми ключевыми продуктами, кроме того, РФ поможет победить эту проблему в перенаселенном мире, поделился мнением с РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. "Магнит" будет продавать просроченные продукты на бирже вторсырья

По прогнозам ВТО и ФАО ООН, которые приводит Леонов, дефицит продовольствия или голод к 2030 году будет испытывать около 8% населения Земли (670 миллионов человек). Однако эксперт считает, что в России такой сценарий исключен за счет того, что страна полностью самообеспечена всеми ключевыми продуктами питания.

"Высокий уровень самообеспечения позволяет нам не только полностью покрывать внутренние потребности, но и снабжать продовольствием другие страны. Россия входит в топ-20 ведущих агроэкспортеров, ежегодно увеличивая поставки по основным экспортным категориям… В прошлом году мы нарастили экспорт по зерну – на 12%, до 11,4 миллиарда долларов, масложировым продуктам – на 48% до 7,3 миллиарда долларов, рыбе и морепродуктам – на 25%, до 6,7 миллиарда долларов, мясной продукции – на 32% до 1,2 миллиарда долларов, товарам пищевой и перерабатывающей промышленности – на 15% до 5,2 миллиарда долларов", — сказал он.

"Мы полностью самообеспечены всеми ключевыми продуктами питания. Уровень самообеспеченности по зерну у нас превышает 150%, по растительному маслу — 176%, по рыбе —150%, по мясу —100%, по картофелю —90%, по молоку — 84%… Прогнозы на урожай текущего сезона выше прошлогодних: намолочено 152,2 миллиона тонн зерна (в 2021 году – 122,2 миллиона тонн), накопано 6,9 миллиона тонн картофеля (в 2021 году – 6,5 миллиона тонн)", — добавил Леонов.

Во вторник ООН сообщила, что число людей на Земле достигло 8 миллиардов человек. Эксперт Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин рассказал РИА Новости, что прирост населения отчасти обеспечен снижением смертности населения и ростом продолжительности жизни. При этом ООН и статистические данные, представленные в World Bank, указывают на снижение темпов прироста населения на планете.

"В среднесрочной перспективе замедляющийся рост населения планеты даже в совокупности с сохраняющимся трендом на рост цен на сельскохозяйственную продукцию не приведут к существенному росту голодающего населения, однако положение наиболее бедных слоев населения может усугубиться. В то же время процессы миграции населения ускорятся, что позволит частично перераспределить ресурсы между населением планеты", — заключил Цыпкин.