МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Структурные уязвимости некоторых частей финансового рынка США необходимо устранить с относительной срочностью, чтобы Федеральная резервная система могла не отклоняться от курса на повышение процентных ставок с целью борьбы с инфляцией, заявила в четверг президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. Банк России предложил меры по регулированию рассрочки

"Очевидно, что хорошо функционирующий финансовый рынок необходим для максимальной эффективности денежно-кредитной политики, — сказала она. — Относительно срочное исправление существующих уязвимостей в важных сегментах финансовой системы, как я считаю, будет очень важным шагом, который поможет нам избежать весьма неудобной ситуации конфликта между денежно-кредитной политикой и финансовой стабильностью, по мере того как политика (ФРС) продолжает становиться все более сдерживающей".