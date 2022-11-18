МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов. Белоусов оценил уровень спада российской экономики в 2022 году

"Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию, у нас внешняя торговля и так просела — там ограничения носят сейчас в основном логистический характер, ограничения, связанные с расчетами — там, я думаю, влияние будет минимальным", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос о рисках глобальной рецессии и последствий для российской торговли.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Для России, по ее словам, реализация такого сценария будет означать и падение спроса на основные товары экспорта, ВВП тогда сократится сильнее, а инфляция будет выше.

Правда в последствии глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.

В сентябре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter рассказал, что западные страны ввели в отношении России 11 тысяч санкций.