Боррель: ЕС поддержал строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз намерен развивать сотрудничества со странами Центральной Азии и поддерживает строительство логистических коридоров в этот регион в обход России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера… Как ЕС мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами", — написал он в своем блоге.
По словам чиновника, центральноазиатские государства проводят реформы в различных областях и работают над улучшением отношений со своими соседями. Боррель призвал Брюссель углублять связи с регионом, подключать его огромный потенциал в области поставок энергоресурсов, а также развивать новые транспортные коридоры, "которые не зависят от России".
При этом глава дипломатии ЕС признал, что ведущая роль в Средней Азии остается за Москвой и Пекином.
Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Ряд мер затрагивает сферу энергетики и нацелен на снижение доходов РФ от экспорта нефти и газа. При этом Москва смогла нивелировать последствия ограничительных мер путем переориентации поставок на альтернативные рынки, а также благодаря "санкционной премии".
Ранее Владимир Путин заявлял, что что Россия не будет ничего экспортировать, если это не соответствует ее собственным интересам.
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