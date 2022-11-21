БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз намерен развивать сотрудничества со странами Центральной Азии и поддерживает строительство логистических коридоров в этот регион в обход России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Deutsche Bank предупредил об опасной зависимости ЕС от иностранных банков

"Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера… Как ЕС мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами", — написал он в своем блоге.

По словам чиновника, центральноазиатские государства проводят реформы в различных областях и работают над улучшением отношений со своими соседями. Боррель призвал Брюссель углублять связи с регионом, подключать его огромный потенциал в области поставок энергоресурсов, а также развивать новые транспортные коридоры, "которые не зависят от России".

При этом глава дипломатии ЕС признал, что ведущая роль в Средней Азии остается за Москвой и Пекином.

Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Ряд мер затрагивает сферу энергетики и нацелен на снижение доходов РФ от экспорта нефти и газа. При этом Москва смогла нивелировать последствия ограничительных мер путем переориентации поставок на альтернативные рынки, а также благодаря "санкционной премии".

Ранее Владимир Путин заявлял, что что Россия не будет ничего экспортировать, если это не соответствует ее собственным интересам.