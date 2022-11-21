МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в октябре по сравнению с сентябрем цены производителей в Германии неожиданно снизились, в основном за счет падения цен на электроэнергию и газ.

В октябре по сравнению с сентябрем цены производителей снизились на 4,2%, в то время как экономисты ожидали роста на 0,9%.

В октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года цены производителей выросли на 34,5%, а не на 41,5%, как предполагал консенсус-прогноз.