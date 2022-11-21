МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в понедельник пообещал проводить "ответственную" экономическую и налогово-бюджетную политику, призвав законодателей принять дополнительный пакет расходов на сумму 207 млрд долларов, который в основном будет обеспечен за счет новой эмиссии долга. В парламент Японии внесли проект дополнительного бюджета

Кабинет премьер-министра Фумио Кисиды предложил план расходов на сумму 29 трлн иен (207,37 млрд долларов) за счет выпуска долга на сумму около 23 трлн иен, чтобы противостоять рискам со стороны мировой экономики и повышению цен, вызванному ослаблением местной валюты.

Потребительская инфляция в третьей по величине экономике мира в октябре достигла самого высокого уровня за 40 лет ввиду роста цен на продукты питания и энергоносители, нанеся сильный удар по потребителям.

"Ситуация в экономике Японии остается трудной", — сказал Судзуки в нижней палате парламента в начале обсуждения новых мер.

"Также остаются опасения в отношении мировой рецессии, — добавил он. — Мы должны преодолеть этот кризис".

В экономике Японии в 3-м квартале зафиксирован первый спад за год, так как масштабный импорт сдерживал внешний спрос, а высокая стоимость жизни вредила потребителям. Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7 процента

Что касается других стран, то США могут замедлить агрессивное повышение процентных ставок в предстоящие месяцы, так как инфляция, возможно, сформирует вершину, а инвесторы готовятся к спаду. В Китае политика нулевой терпимости к Сovid-19 привела к нарушению логистических цепочек, усугубив замедление экономики.

Хотя дополнительный бюджет Японии усилил долговую нагрузку, которая уже стала самой тяжелой среди индустриальных стан, превысив более чем в два раза ВВП страны, Судзуки пообещал сделать все от него зависящее, чтобы восстановить рост. С учетом нового плана расходов общий бюджет в этом финансовом году превысит 139,2 трлн иен.

Несколько этапов активного налогово-бюджетного стимулирования, направленного на борьбу с Сovid-19 в Японии, вызвал увеличение расходов правительства за последние три года в 1,4 раза по сравнению с первоначальной оценкой. В результате этого непогашенный долг правительства в июне превысил 1250 трлн иен.