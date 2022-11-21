МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Уровень благосостояния ФРГ может упасть до времен 1970 года из-за провала энергетической политики, заявил депутат от входящей в правительственную коалицию партии СвДП Хеннинг Хене. В Германии оценили риск масштабных отключений энергии этой зимой

"Мы должны спросить себя, будет ли кто-нибудь по-прежнему производить здесь и продавать свою продукцию на международном рынке через десять лет? Мы должны ответить на этот вопрос", — подчеркнул он в беседе с газетой Welt.

Глава парламентской группы подчеркнул, что многие немецкие компании готовы инвестировать "куда угодно, только не в Германию". Малые и средние предприятия также испытывают давление, а многие наблюдатели считают, что в скором времени ФРГ может стать экологически нейтральной, но бедной, рассказал депутат.

Хене призвал осознать всю серьезность сложившейся проблемы, которая сейчас игнорируется "из-за высокомерия и абсолютного самодовольства".

"Мы оказались лишены всех источников энергии, кроме российского газа — и тот перекрыт. Ситуация в Северном Рейне-Вестфалии, самом энергоемком регионе Германии, особенно драматична в связи с ценами на энергоносители", — пояснил он.

При этом политик подчеркнул, что не предлагает отказаться от энергоперехода, но считает необходимым в данных обстоятельствах использовать все имеющиеся в стране источники энергии. Это позволит сохранить промышленность Германии и инвестиции, заключил он.