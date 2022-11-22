МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает списки физлиц, которые могут попасть под новый пакет антироссийских санкций ЕС, передает Politico. Последний шанс: Европа в панике закупает российский дизель

Как сообщили изданию источники, европейские государства подготовили "длинный перечень имен".

Кроме того, отмечается, что страны Прибалтики призывают к одновременному согласованию потолка цен на российскую нефть и девятого пакета санкций. При этом некоторые страны не поддерживают такое предложение, поскольку считают, что новые ограничительные меры еще не проработаны, а их увязка с лимитом цен внесет дополнительные сложности.

Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Европейский Союз утвердил в общей сложности уже восемь пакетов санкций и продолжает обсуждать дополнительные меры.

В данный момент Запад ищет возможность ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, для чего предлагается ввести лимит цен на нефть и газ, поставляемые из России.