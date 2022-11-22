ЕК изучает "длинные списки лиц" для нового пакета санкций, сообщили СМИ
Politico: ЕК изучает "длинные списки" лиц для введения новых антироссийских санкций
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает списки физлиц, которые могут попасть под новый пакет антироссийских санкций ЕС, передает Politico.
Как сообщили изданию источники, европейские государства подготовили "длинный перечень имен".
Кроме того, отмечается, что страны Прибалтики призывают к одновременному согласованию потолка цен на российскую нефть и девятого пакета санкций. При этом некоторые страны не поддерживают такое предложение, поскольку считают, что новые ограничительные меры еще не проработаны, а их увязка с лимитом цен внесет дополнительные сложности.
Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Европейский Союз утвердил в общей сложности уже восемь пакетов санкций и продолжает обсуждать дополнительные меры.
В данный момент Запад ищет возможность ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, для чего предлагается ввести лимит цен на нефть и газ, поставляемые из России.
https://1prime.ru/world/20221122/838902990.html
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