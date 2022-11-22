МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Twitter из Европы раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об очередном пакете помощи Украине. Названа валюта, способная подорвать финансовое господство США

Ранее политик написала в Twitter, что в планах Еврокомиссии выделить еще 2,5 миллиарда евро для Украины.

"Мы планируем направить 18 миллиардов к 2023 году в формате регулярного финансирования. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, ведущего к успешной реконструкции. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — написала она.

Но читатели с недовольством отнеслись к очередному траншу Украине.

"Ну и кто будет за это платить?" — написал пользователь pocketchain.

"Хватит тратить наши деньги!" — заявил Mare_Mare.

"Это постоянная провокация, уже тошно видеть, как вы разбазариваете непомерные суммы наших налогов, когда вы прекрасно знаете, что некоторым приходится выбирать между едой и отоплением, дома престарелых больше не обогреваются как надо, а детям в школах нечего есть!" — признался юзер NexLaw PLLC.

"Мы тратим деньги, которых у нас нет! Ваша система копает нам могилы. Покойся с миром, ЕС…" — с сарказмом написал Princip GAVRILOR.

"Это НАШИ деньги! Нам нужны срочный ремонт и быстрое восстановление, ведущие к успешному восстановлению ЕС! Поддержка Украины — это поддержка отмывания денег налогоплательщиков", — прокомментировал Grey From Orion.

"Граждане Европы этого не хотят", — согласился с ним I.E.F.

"ЕС — сплошное мошенничество", — подытожил Sergio Pampam.

Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.